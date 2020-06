Anders als das Schild deutlich macht, finden hier finden keine Bauarbeiten statt. Trotzdem ist die Kussallee an dieser Stelle gesperrt worden.

Kerstin Balks

Bad Essen. Am Mittwochvormittag ist der untere Teil der Kussallee in Bad Essen gesperrt worden – fälschlicherweise. Eigentlich hätte der obere Teil wegen Bauarbeiten an einer angrenzenden Mauer gesperrt werden müssen, teilte der Fachdienst für Bauen der Gemeinde Bad Essen mit. Und nun?