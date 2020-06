Brockhausen. "Hier sind jetzt schon sehr viele angehalten und haben gestaunt," berichtet Mario Broksch aus Rabber. Zu bestaunen gibt es nämlich ein ultra-großes Gemälde, die künstlerische Darstellung eines Zanders. Es ziert die vier Meter lange Garagenwand des Anwesens an der Angelbecker Straße. Das besondere Großformat wurde von Mario Brokschs achtzehnjähriger Tochter Nicole an die Wand gezaubert.

