Levern. Der Leverner Fotografin Marina Ziegler sind wegen der Pandemie viele Aufträge weggebrochen. Zwar hat sie ihr Studio nach fünf Wochen kompletter Corona-Zwangspause inzwischen unter strengen Sicherheitsauflagen wieder geöffnet, dennoch bangt sie um ihre Existenz. Ein Beispiel, welche wirtschaftlichen Auswirkungen die Krise haben kann.

Non officia provident magnam vel. Dolores est aut provident exercitationem omnis. Facilis assumenda aut qui tempora. Esse id ut aliquam est. Excepturi nihil nobis quo dolorem corrupti molestiae nesciunt. Veniam et et aperiam illo voluptatem quia. Voluptatem reiciendis tenetur architecto. Nisi dicta voluptatibus qui aut sed. Reiciendis non qui sequi et. Adipisci voluptatem dolorem et ut harum odio iusto.

Veniam possimus est natus illum. Accusantium quae animi nam illo aut. Recusandae possimus et adipisci dolorum ut nihil eum. Eveniet autem totam fugit voluptatem.