Bad Essen. Es ist mittlerweile eine Tradition: Im Sommer findet die Kunstausstellung „Schafstall-Regionale“ statt. Im vergangenen Jahr gab es sie bereits in der dritten Auflage. Und auch in diesem Jahr ist trotz Corona eine besondere Ausstellung im Juli 2020 in Planung, um die Sommerpause im Schafstall zu nutzen, wie die Bad Essener Tourist Info mittlerweile mitteilt.

