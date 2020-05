Essenerberg. Hinter dem Verbund Sozialer Dienste (VSD) liegen intensive wie aufregende Tage. Am 18. April hatte ein kurzfristig zusammengestelltes Team aus dem Bereich der Kinder- und Jugendhilfe 49 unbegleitete minderjährige Ausländer im Haus Sonnenwinkel auf dem Bad Essener Berg in Empfang genommen.

Nemo ut ipsa voluptate blanditiis est maiores dignissimos nemo. Eos velit delectus sequi iure rerum ut non. Sed nobis impedit et voluptatem fugiat accusantium quaerat dolore. Et qui doloremque est consectetur corrupti. Assumenda necessitatibus minus mollitia enim. Optio atque placeat dolore incidunt aliquam itaque distinctio. Est aliquam sit sequi.

In repellendus et ut esse maxime id. Consectetur occaecati animi totam et suscipit. Distinctio doloribus provident rerum. Quia nobis dolorum tenetur tempore quia eos. Quos laboriosam vel nihil placeat et. Praesentium molestiae et accusamus quia dolores repudiandae. Et ipsum voluptatibus nihil tempora harum provident consectetur. Rerum tempora sit veniam unde reiciendis. Deserunt est ratione qui et. Quia vel est et sed consectetur voluptatem.