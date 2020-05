Aus der Volksbankfiliale Rabber soll ein Standort mit nur noch SB-Charakter werden. Das Personal wird abgezogen (Archivbild).

Rainer Westendorf

Rabber. Der Vorstand der Volksbank Bramgau-Wittlage erhält einen Brief. Ann Bruns, Ortsbürgermeisterin in Rabber sowie die Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher der anderen Ortschaften im Osten der Gemeinde Bad Essen, protestieren indem Schreiben gegen die Umwandlung der Bank in Rabber in eine Selbstbedienungsfiliale.