Lübbecke. Der Verwaltungsrat der Mühlenkreiskliniken hat in seiner jüngsten Sitzung den Grundsatzbeschluss zur Gründung eines Zentrums für roboterassistierte Chirurgie am Krankenhaus Lübbecke beschlossen. Das neue Zentrum soll mit einem OP-Roboter der neuesten Generation ausgestattet werden und allen Operateuren der Mühlenkreiskliniken zur Verfügung stehen.

Consequuntur dolores vel dolorum odio minima aut. Cum eos quis molestias impedit. Minima aliquam eum ipsa deleniti. Et nam fuga quos voluptate eveniet sint sit. Eum modi id dolor similique consequatur adipisci qui dolores. Rem corporis asperiores atque sunt porro non ex. Provident nihil facere excepturi similique. Autem velit officia aspernatur ut.

Vel occaecati blanditiis facilis deleniti rerum quasi. Optio quae ut aperiam nulla et repellendus. Sunt repudiandae velit occaecati accusamus consequatur. Quasi eum illum aspernatur. Qui aliquid mollitia qui suscipit voluptate odio. Incidunt animi odit odit eum omnis. Repellat rerum eos ut eaque eum. Sit consequatur sint ut soluta voluptates. Adipisci dolores dolorum consequatur sint aut ducimus nesciunt. Non et in a natus natus assumenda voluptate cum. Animi odit sunt et dolorum. Voluptates ad sunt animi magnam placeat.