Ulf-Guido Schäfer stellt 32 seiner Werke zu 32 Klaviersonaten Beethovens im Schafstall an der Bergstraße 31 in Bad Essen aus (Archivbild).

Christa Bechtel

Bad Essen. Der Schafstall an der Bergstraße in Bad Essen öffnet wieder. Am Donnerstag, 14. Mai 2020, setzt der Kunst- und Museumskreis unter Auflagen die bereits am 6. März eröffnete und durch die Corona-Pandemie unterbrochene Ausstellung „moments musicaux“ des Künstlers Ulf-Guido Schäfer bis zum 21. Juni 2020 fort.