Linne. Die Margerite ist wohl das beliebteste Liebesorakel unter den Blumen: Das Fragespiel „Er liebt mich, er liebt mich nicht“ hat vermutlich jeder schon mal mit der Margerite gespielt. Dabei steckt hinter der schlichten weißen Blume viel Natürlichkeit und unverfälschtes Glück. Luzie Westerhold aus Bad Essen-Linne erfreut sich seit über einem Jahr gemeinsam mit ihrem Ehemann Karl-Heinz an einer überwältigen Blumenpracht von Margeriten-Blüten auf ihrem Balkon.

