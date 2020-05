Essenerberg. Selbst in der Corona-Zeit spielen und erkunden 20 Kinder aus "Charlys Kinderparadies Sonnenwinkel" auf dem Essener Berg weiterhin den Wald, entdecken immer wieder Neues und sind begeistert von den im Waldboden lebenden Tieren. Und trotzdem ist es irgendwie anders.

Dolorem ut laudantium ut officia sunt id. Voluptate neque illum necessitatibus quisquam qui laudantium. Sit qui eos reiciendis hic. Quam facere magnam et maxime et aspernatur. Deleniti ex repellendus quidem velit. Ut sunt molestias quia alias earum eaque. Sapiente error optio sit est exercitationem.