Altkreis Wittlage. Die Gemeinden Bad Essen, Bohmte und Ostercappeln weisen darauf hin, dass in diesem Jahr das Abbrennen der Osterfeuer im Landkreis Osnabrück generell untersagt ist. Auch das Abbrennen privater Feuer im familiären oder nachbarschaftlichen Umfeld ist nicht gestattet.

