Dorfhelferinnen unterstützen Familien im ländlichen Raum. Ein neuer Ausbildungskurs beginnt im September. Foto: Hannes Eichinger

Altkreis Wittlage. Das Evangelische Dorfhelferinnenwerk Niedersachsen bietet ab September 2020 in seiner zentralen Bildungsstätte im Seminar in Loccum den nächsten insgesamt 14-monatigen Weiterbildungskurs zum Dorfhelfer beziehungsweise Dorfhelferin an.