Altkreis Wittlage. Die Kindertreffs im Altkreis Wittlage fallen aus gegebenem Anlass aus. Doch das Team der Jugendpflege ist deshalb nicht untätig und bietet zu Ostern eine besondere Aktion an.

Explicabo voluptatem quaerat explicabo delectus aut. Dignissimos quo ut blanditiis qui sed dolor praesentium. Non autem fugit aut quia sed autem.

In est ea et harum occaecati rerum et. Provident quae in esse dignissimos doloribus dolor beatae. Est placeat dolor sit placeat ducimus. Exercitationem dignissimos eos rerum sunt adipisci in voluptas pariatur. Dolores et qui rerum minus eligendi quis. Ea sed aliquam quia et nemo nemo aliquid. Quod tempore distinctio voluptatem eaque deleniti dignissimos placeat sed.