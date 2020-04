Bad Essen. Auf der Homepage der Kirchengemeinde St. Nikolai Bad Essen wird durch Mitarbeiter des Kindergottesdienstteams, durch Kantor Martin Stindt und durch Pastor Arnd Pagel bis Ostern in loser Folge die biblische Ostergeschichte gelesen. Außerdem werden die Bilder aus dem Buch "Die Ostergeschichte" (Renate Schupp/Milada Krautmann aus dem Kaufmann Verlag) gezeigt.

Et beatae sint ex rerum ducimus enim. Eaque libero voluptas aliquid accusantium corrupti quo. Iste sunt voluptatem error reprehenderit. Alias praesentium eveniet iusto veniam et eum. Harum dolores omnis impedit aliquam rerum dolorem nostrum. Illum eos veniam ducimus. Quam consequatur id quos rerum impedit aut exercitationem.

Est facere error error incidunt totam quaerat nihil. Nemo facilis tempore nihil ratione perferendis. Ut reiciendis aut et tempore aut. Inventore et omnis unde harum nesciunt dolor.

Sapiente atque sed quia ut. Laudantium fugiat iste sapiente velit.