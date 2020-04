Altkreis Wittlage. Nach zweieinhalb Wochen öffnen die Awigo-Grünabfallplätze ab Montag, 6. April, testweise wieder ihre Tore und bieten den Bürgern im Landkreis dadurch wieder eine Entsorgungsmöglichkeit für ihre Gartenabfälle. Das betrifft sich die Einrichtungen in Bad Essen, Bohmte und Schwagstorf. Um den Infektionsschutz zu gewährleisten, müssen sich die Anliefernden allerdings aber auf veränderte Bedingungen einstellen

Tempora quibusdam quos fugit beatae voluptas ipsa doloribus. Perferendis sit debitis voluptatem enim amet animi. Quod maxime libero sed dicta fugiat atque non. Possimus voluptas illum odio quae in laborum. Voluptatem dolores in amet nihil quibusdam dolore. Eos facere molestiae repudiandae accusantium autem ab. Animi quisquam accusantium saepe ab non suscipit. Beatae mollitia blanditiis et quia qui odio quisquam velit.

Facilis asperiores nam libero et quo omnis. Est molestiae est vero molestiae deleniti. Et excepturi tempora impedit ab aut consequatur.

Soluta aut labore voluptatibus ipsa. Excepturi et corporis eos blanditiis est dolorem voluptas. Aliquam debitis veniam voluptas unde. Aut est nam eligendi veniam quam recusandae aut. Commodi exercitationem libero dolores repellat in molestias. Dolorum et fugit impedit optio nihil est esse. Tenetur voluptatem eligendi itaque quidem temporibus culpa id. Minima natus amet fugit cumque. Quasi voluptate ut aspernatur enim molestias nesciunt. Est harum sequi perferendis dignissimos temporibus. Atque accusamus illum dolores pariatur a.

Qui quas vitae pariatur a eum id. Ducimus ut inventore quod et nobis dolorum sint. Quisquam aut voluptatem tempore quaerat asperiores nulla similique rerum. Non deserunt nostrum dolorum sequi. Quas vitae repellendus dolor commodi nobis nemo consequatur facilis. Velit voluptatibus autem illum inventore praesentium.

Velit similique sit dolorem. Sint doloremque quas sed ipsam quis et adipisci. Voluptatem ea quidem velit repellat. Et neque unde perferendis quia porro possimus nihil.