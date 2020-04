Altkreis Wittlage. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus' findet die Beratung durch die Versichertenberater der Deutschen Rentenversicherung Bund derzeit telefonisch statt. Das gilt auch im Altkreis Wittlage, wo der Bad Essener Reinhard Galle als Versichertenberater tätig ist.

