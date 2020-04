Lübbecke. Die Mühlenkreiskliniken im Nachbarkreis Minden-Lübbecke bitten Bürgerinnen und Bürger mit einer Fachausbildung im pflegerischen oder ärztlichen Bereich, bei der Bewältigung der Corona-Krise zu helfen

„Wir gehen davon aus, dass die Zahl der Erkrankten steigen wird. Wir unternehmen alles, um unsere Kapazitäten in den Isolationsbereichen wie auch auf den Intensivstationen zu vergrößern. Dadurch wollen wir Bilder wie wir sie aus den Nachrichten kennen bei uns vermeiden. Aus diesem Grund bitte ich alle Personen, die pflegerische oder ärztliche Fachexpertise haben, bei der Bewältigung der Krise zu helfen“, sagt der Vorstandsvorsitzende der Mühlenkreiskliniken, Dr. Olaf Bornemeier.

Gesucht werden Gesundheits- und Krankenpfleger (am besten mit Intensiverfahrung), Anästhesietechnische Assistenten, Operationstechnische Assistenten, Medizinisch-Technische Assistenten und Mediziner aller Fachrichtungen. Personen mit anderen Qualifikationen können sich an den Pflegepool des Kreises Minden-Lübbecke wenden unter www.minden-luebbecke.de/Startseite/Informationen-zum-Coronavirus. Die Mühlenkreiskliniken bieten in einem stark verkürzten Bewerbungsverfahren einen Drei-Monats-Vertrag an. Die Stundenzahl kann zwischen fünf Stunden und einer Vollzeitstelle frei variieren.

Zurück aus dem Ruhestand

„Dieses Angebot richtet sich an alle fachausgebildeten Mitbürgerinnen und Mitbürger, die heute, aus welchen Gründen auch immer, in anderen Bereichen arbeiten oder sich im Ruhestand befinden“, sagt die Personalleiterin der Mühlenkreiskliniken, Sabine Fahl. Bei Bedarf kann der Vertrag auch befristet verlängert werden oder den Einstieg in eine reguläre unbefristete Beschäftigung darstellen. Alle Personen erhalten einen dreitägigen Wiedereinstiegskurs in der Akademie für Gesundheitsberufe. Bei Bedarf wird auch noch ein zusätzlicher Beatmungskurs angeboten.

Höchste Qualifikationsstufe

Um sich zu bewerben, reicht eine E-Mail an helfen@muehlenkreiskliniken.de. Vollständige Bewerbungsunterlagen sind nicht notwendig. Ein Nachweis der höchsten Qualifikationsstufe genügt. Ein Kennenlerngespräch wird telefonisch geführt. Alle weiteren Informationen finden Sie auf der Website www.muehlenkreiskliniken.de/helfen Als Ansprechpartner steht zudem Bewerbermanagerin Mareike Freimuth unter der Rufnummer 0571 790 2324 zur Verfügung.