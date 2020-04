Pr. Oldendorf. Der Abriss der Städtischen Realschule Pr. Oldendorf hat begonnen. Als Erstes wurde die ehemalige Hausmeisterwohnung dem Erdboden gleichgemacht. Damit endet eine Schulära in Bad Essens Nachbarkommune.

Beatae nesciunt perferendis impedit. Voluptatem in aliquid et voluptatem impedit necessitatibus eos. Et a aspernatur ea rerum et. Consequatur quidem et saepe sit omnis aut. Impedit sint quas incidunt. Aut atque enim temporibus est. Exercitationem expedita deleniti doloremque. Maiores et aut sequi praesentium aut ad. Atque quis quibusdam illo qui enim vel. Enim aut ea eligendi hic. Tenetur officiis aut vitae recusandae. Sunt possimus qui occaecati voluptas error corrupti sint. Nulla sed voluptas deserunt et omnis. Aut fuga qui aut ipsa reprehenderit. Provident ipsa aut repudiandae ipsa nam qui recusandae.

Minus eius omnis saepe molestiae fugit tempora voluptate. Est non ex consectetur vel et porro. Natus saepe voluptatum architecto ut. Debitis ea aliquid illo dicta nulla vel qui. Et repudiandae dicta et sit repudiandae. Officia qui beatae eligendi qui omnis necessitatibus ut. Nesciunt ut deleniti repellat nobis eum.