Vor dem Zeitalter des Smartphones: Das beliebte Pausenspiel "Ein Plumpsack geht herum". Repro: Karl-Heinz Führen

Altkreis Wittlage. In Zeiten von Corona, wo Schulen und Kitas vorübergehend geschlossen sind, halten sich Kinder wieder ausschließlich im Elternhaus auf – so, wie es vor Jahrhunderten im Wittlager Land durchgängig der Fall war. Anlass für einen Blick zurück in die Schulgeschichte des Altkreises.