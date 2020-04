Espelkamp. Medizintechnik wie Beatmungsgeräte werden in den Krankenhäusern wegen des Coronavirus dringend benötigt. Die Geräte selbst produziert die Harting Technologiegruppe zwar nicht, aber ohne Kabel aus Espelkamp läuft die Produktion anderer Hersteller nicht. Wie will das Unternehmen die extrem gestiegene Nachfrage bedienen?

