Gottesdienste können derzeit nicht in St. Nikolai gefeiert werden. Die Kirchengemeinde startet deshalb das Projekt "Briefkastenandacht". Foto: Rainer Westendorf

Bad Essen. In der Zeit, in der Gottesdienste nicht gemeinsam in der Kirche gefeiert werden dürfen, bietet die Kirchengemeinde St. Nikolai Bad Essen allen Interessierten eine „Briefkastenandacht“ an.