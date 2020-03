Das Neurozentrum in Bad Essen hilft in der Corona-Krise CC-Editor öffnen

Das „Dr. Becker Neurozentrum Niedersachsen“ (NZN), Am Freibad 5, Bad Essen, ist spezialisiert auf neurologische Rehabilitation. Das 2009 eröffnete und 2016 erweiterte NZN ist Teil der Dr. Becker Klinikgruppe mit Hauptsitz in Köln. Archivfoto: Cornelia Müller

Bad Essen. Das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung hat am vergangenen Samstag 22 der 78 niedersächsischen Rehakliniken in Niedersachsen angewiesen, ab sofort Patientinnen und Patienten aus regulären Krankenhäusern zu übernehmen, die nicht mit dem Corona-Virus infiziert sind. Eine dieser Einrichtungen ist das Dr. Becker Neurozentrum in Bad Essen.