Tatjana Schilling führt die Gedächtnissprechstunde in Lintorf durch. Foto: Anette Flentge

Lintorf. Die nächste Gedächtnissprechstunde findet am Dienstag, 7. April, von 15 Uhr bis 18.30 Uhr in der Hartmannstraße 4 in Bad Essen-Lintorf statt; unter Beachtung aller Präventionsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Vermeidung der Verbreitung des Coronavirus.