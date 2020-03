Eielstädt. In der Gemeinde Bad Essen entsteht derzeit ein kleines Wohnbaugebiet. Es handelt sich um eine Fläche im Bereich Hüseder Straße/Dorfstraße in Eielstädt. Die kommunalen Siedlungs- und Entwicklungsgesellschaft Wittlage (KSG) übernimmt die Erschießung und Vermarktung des Areals.

