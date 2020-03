Die Mini-Beatmungsmaske, in einer Hülle am Schlüsselbund getragen werden kann mit einer kleinen Bedienungsanleitung – damit eine Infektion vermieden wird, eine sinnvolle Beschaffung. Foto: Eckhard Grönemeyer

Altkreis Wittlage. In der Erste-Hilfe-Ausbildung, ein Kurs mit Standard-Lehrinhalten, wird den Kursteilnehmern auch die wichtige Herz-Lungen-Wiederbelebung theoretisch und praktisch am Übungsmodell beigebracht. In Zeiten der Coronavirus-Pandemie rät das DRK dabei zum Kauf einer Einmal-Schutzmaske.