Wegen der Beschränkungen aufgrund des Corona-Virus haben derzeit Spielhallen wie diese im Gewerbegebiet in Hasbergen-Gaste geschlossen. Archivfoto: Friedrich Niemeyer

Espelkamp. Die Corona-Krise geht natürlich auch an den Spielbetrieben nicht spurlos vorbei. In Deutschland und ganz Europa sind alle 700 Spielbetriebe der Firma Gauselmann geschlossen. Das Unternehmen hat überall Kurzarbeit eingeleitet. Hiervon sind auch die Produktion in Lübbecke und der Vertrieb betroffen, da alle Gauselmann-Kunden ihre Spielbetriebe schließen mussten.