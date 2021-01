Mit Tests kann Covid-19 nachgewiesen werden.

Jens Büttner/dpa

Altkreis Wittlage. Im Wittlager Land sind am Dienstag in allen drei Gemeinden Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Die Zahl der aktuell Infizierten nahm dennoch weiter ab. Die Entwicklung in der Übersicht.

Wie der Landkreis mitteilt, führte der Gesundheitsdienst von Stadt und Landkreis Osnabrück am Dienstag (19. Januar 2021) 62 aktuell Infizierte im Altkreis Wittlage, am Vortag waren es 68 Fälle gewesen. In der Gemeinde Bad Essen lag die Zahl