Für Jugendliche in Bad Essen und Bohmte unterwegs CC-Editor öffnen

Der Treff an der Schulallee in Bad Essen. Archivfoto: Jana Henschen

Bad Essen/Bohmte. Die Jugendtreffs in Bad Essen (TriO) und Bohmte (Treff.163) müssen vorerst zu bleiben. Doch das Team der Jugendpflege ist deshalb nicht untätig. Saskia Kreyenhagen, Felix Arentzen und Robin Herzberg waren in Bad Essen unterwegs, Jana Nega und Norbert Schulte in Bohmte.