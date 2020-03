Altkreis Wittlage. Bei dem strahlenden Sonnenschein zog es am Sonntag viele Bürger aus dem Wittlager Land ins Wiehengebirge, um dort mit viel Freiraum zu Wanderungen zu unternehmen. Einer der Ausgangspunkt war der Parkplatz "Roter Pfahl", von wo die Wanderstrecke nach Rattinghausen führt.

