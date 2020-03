Die Flaschen wurden ordentlich in einem Kübel, der in einer Schiebkarre stand, zusammengetragen. Foto: Ralf Ottinger

Wehrendorf. Sich in einer größeren Gruppe zu treffen, um in der Ortschaft an den Straßenrändern den Müll einzusammeln, ist in Zeiten des Coronavirus die eine Sache, Mengen an Flaschen im Graben zu ignorieren, die andere. In Wehrendorf jedenfalls begaben sich Helfer daran, eine Fläche im Bereich Ellerngrund zu reinigen.