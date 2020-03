Bad Essen/Bohmte. Die Auswirkungen des Coronavirus machen auch vor Sportvereinen und Hallenbädern keinen Halt. Die Gemeinde Bohmte hat ihr Hallenbad bereits geschlossen, in Bad Essen wird die Situation regelmäßig neu bewertet. Die örtlichen Vereine rufen dazu auf, selbst auf Mannschaftsabende zu verzichten.

