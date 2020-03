Altkreis Wittlage. Die Zahl der Veranstaltungsabsagen im Altkreis Wittlage wegen der Ausbreitung des Coronavirus häuft sich, Am Donnerstag sind weitere Versammlungen, Basare, Konzerte und andere Events kurzfristig gestrichen worden. Einige der Veranstaltungen sollen nachgeholt werden, bei anderen ist das nicht möglich.

Das Venne Folk-Festival ist bereits seit Mittwoch abgesagt. Der Venner Folk Frühling Verein hat aufgrund der Coronavirus-Pandemie jetzt auch das für Samstag, 14. März, angekündigte Konzert mit der Gruppe „Schnaps im Silbersee" gestrichen.

Das Folk-Festival war für den 8. bis 10. Mai terminiert. Warum bereits jetzt der Verzicht auf das überregional bekannte Musikevent? "Aus Gründen der Verantwortung gegenüber dem Publikum, den Musikern und den Veranstaltern hat sich der Vereinsvorstand kurzfristig zu diesem Schritt entschlossen“, informiert der erste Vorsitzende Rainer Mix. „Wir bedauern diese Entscheidung sehr, aber die Gesundheit geht vor.“

Hunteburger Gartentag

Abgesagt hat auch der Kiebitzmarkt in Hunteburg seinen traditionellen Gartentag. Der hätte eigentlich am 29. März stattfinden sollen. „Schweren Herzens haben wir uns auch aus betriebswirtschaftlichen Gründen für eine Absage entschieden“, sagt Organisatorin Christine Bullermann. Zum jetzigen Zeitpunkt könnten die Kosten noch in Schach gehalten werden, die im Falle einer kurzfristigen Absage anfallen würden. „Es ist schade für unsere Aussteller, wir hatten ein klasse Programm aufgestellt“, sagt Bullermann. Die Situation rund um das Coronavirus sei aber zu schwer einzuschätzen.

Den Gartentag auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben, komme nicht in Frage. „Wir sind thematisch schon sehr ans Frühjahr gebunden“, erklärt Bullermann. Komplett verzichten auf die Angebote des Gartentags müssen die Kunden dennoch nicht. Was bereits vorbereitet wurde, gehe bis Ostern im Rahmen der normalen Öffnungszeiten in den Verkauf. Außerdem haben die Kunden nun am 2. April ganztätig die Möglichkeit, Bodenproben einzureichen, um diese auf ihren Nährstoffgehalt überprüfen zu lassen. Eine Aktion, die sonst während des Gartentags stattgefunden hätte.

Kein Tag der offenen Tür

Donnerstagmittag hat die Ludwig-Windthorst-Oberschule Ostercappeln nach intensiven Beratungen ihren diesjährigen Tag der offenen Tür für die zukünftigen Fünftklässler gestrichen. Termin war Freitag, 13. März. Die Feuerwehr Herringhausen tagt ebenfalls nicht. "Aufgrund der aktuelle Entwicklungen in Sachen Coronavirus haben wir uns gestern Abend entschieden, die für Freitag, 13. März, 20 Uhr geplante Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Herringhausen abzusagen. Die Versammlung wird zu einem späteren Termin nachgeholt", so Ortsbrandmeister Volker Köster.

Der Kulturring Ostercappeln teilt mit, dass die Veranstaltung "Oper mal anders" mit Richard Vardigans am 21. März in Ostercappeln nicht stattfinden wird. "Im Vorverkauf gekaufte Karten können an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden", so der Kulturring. Stattfinden wird dagegen wie geplant die Eröffnung der neuen Kunstausstellung in der Alten Mädchenschule am Kirchplatz. Unter dem Titel "Fühle, was dies Herz empfindet " stellt Ruth Dresing hier in den kommenden Wochen Artquilts aus. Die Vernissage beginnt am Freitag, 13. März, um 19 Uhr.

Das für kommenden Donnerstag, 19. März, geplante Frauenfrühstück in Bad Essen zum Thema „Umgang mit Smartphones und Tablets“ muss ebenfalls wegen der aktuellen Corona-Infektionsgefahr abgesagt werden. Die Thema werde auf einen späteren Zeitpunkt verschoben, so die Gleichstellungsbeauftragte Ann Bruns. Bereits vor einigen Tagen war der "7. Bad Essener Weltfrauentag" in der Oberschule Bad Essen aus dem Programm genommen worden.

Kein Osterbasar

"Spes Viva" teilt mit, das die für den 27.März geplante Lesung im Spes-Viva-Trauerland in Belm leider abgesagt werden muss. Auch der traditionelle Osterbasar im Foyer des Krankenhauses St. Raphael Ostercappeln entfällt in diesem Jahr. Gepanter Termin war der 28. März.

Die Mühlenkreiskliniken haben zahlreiche Programmpunkte gestrichen. Dazu gehören folgende Veranstaltungen im Krankenhaus Lübbecke: die Berufsfelderkundungstag für Schulen am 24. März; die Eröffnungsfeier des neuen Beckenbodenzentrums am 25. März, der Infotag " Zeit für Pflege" am 25. März sowie der Tag "Medizinischer Frühling: Das Ende des Alterns" am 26. März. Darüber hinaus sind bis auf Weiteres alle Kreißsaalführungen abgesagt.

Das nächste Treffen des Bad Essener Arbeitskreises Ortsgeschichte wird verschoben. Die Zusammenkunft am 19. März in Meesdorf entfällt -und soll eventuell im Mai nachgeholt werden.