Bad Essen. Leise prasselte der Regen auf das Glasdach des "Blütengenuss", als Christina Martin und Dale Murray ihre Gitarren erklingen ließen. Bei Kerzenschein und einem Glas Wein lauschten rund 60 Zuschauer der kanadischen Singer-Songwriterin und ihrem Ehemann. Gemütlicher hätte das ausverkaufte Konzert am vergangenen Sonntag nicht sein können.

