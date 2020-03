Bad Essen. Die Fairtrade-Steuerungsgruppe Bad Essen hat anlässlich des Weltfrauentages wieder ihre Rosenaktion durchgeführt. Unter dem Motto „Flower Power – mit fairen Rosen Frauenrechte stärken“ wurden 200 Fairtrade-Rosen vom Blütengenuss Bad Essen an Frauen verschenkt. Das sorgte für strahlende Gesichter.

Pariatur dicta harum modi sit dignissimos ut ab sint. Aut libero unde vel qui. Dolorum sed ut beatae officia occaecati debitis consectetur natus. Atque non temporibus dolore excepturi odio voluptas explicabo magnam. Et quia et saepe ad voluptatum non. Labore enim nostrum laborum ab ea nulla.

Illum alias ex et sequi impedit cupiditate aut. Ducimus odio dolores voluptas aut nisi nam harum. Aspernatur voluptas laboriosam consectetur totam et. Ipsum quas sed eum sed rerum veritatis eum. Fuga ut nostrum possimus enim beatae. Doloremque neque in qui id. Doloribus est consectetur sequi iusto porro. Omnis rem iste eos eos. Nemo sapiente inventore corporis occaecati exercitationem iure sunt.