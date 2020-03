Ausgangspunkt für die Helfer in Wehrendorf ist regelmäßig der Alte Bahnhof. Archivfoto: Stefan Gelhot

Bad Essen. Zum Start der Wachstumsphase in der Natur machen sich traditionell kurz vor dem Frühlingsanfang die Helfer in der Gemeinde Bad Essen auf, um die Natur vom wilden Müll zu befreien. Die Aktion steht in diesem Jahr unter dem Motto "Der Norden räumt auf". Bereits zum 20. Mal wird sie flächendeckend durchgeführt – in 16 Ortschaften der Gemeinde Bad Essen