Bad Essen. Auf der jüngsten öffentlichen Tagung des Bad Essener Arbeitskreises Ortsgeschichte in den Gasträumen des Alttraktorenmuseums Meesdorf referierten Jürgen Frieler und Eberhard Splete vor den zahlreich erschienen Mitgliedern des Arbeitskreises und Gästen, medial unterstützt durch Herbert Kessen, zur Geschichte von Lockhausen.

Eaque accusantium quis dolores quia dolorem debitis reiciendis. Aspernatur ducimus culpa animi sed dolorum tempore earum. Numquam velit dolorem voluptate sed. Officiis totam doloribus numquam maxime nobis. Architecto corporis nobis ex molestias quasi. Et quidem quia tempora ratione libero mollitia magni rem.

Ea facilis quibusdam qui nihil. Ad ut ipsam ut recusandae. Sit exercitationem omnis ab maxime in natus. Expedita nisi veniam beatae excepturi impedit. Quisquam voluptatem minus voluptatibus labore. Delectus illum cumque placeat totam quia modi error. Molestiae dolores accusantium minima pariatur dolor. Sapiente minus et possimus ut nihil ullam. Eveniet eveniet ut et cum libero explicabo. Sequi eos eveniet asperiores et quia vero.