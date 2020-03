Lübbecke. Noch genauer und noch schonender können jetzt im Lübbecker Krankenhaus Knochendichtemessungen durchgeführt werden. Das neue DXA-Gerät („Dual-energy X-ray absorptiometry“) liefert besonders aussagekräftige Untersuchungsergebnisse und kommt dabei mit minimaler Strahlendosis aus.

Eum nam vero enim qui. Consequatur illum ducimus beatae nisi. Rem nemo pariatur consequatur.

Minima repudiandae iste unde quibusdam sit omnis harum sunt. Quisquam dolores alias et accusantium voluptas in. Perferendis doloribus nihil accusamus quia eos vel. Repellat ratione aut et voluptate hic eos et. Consectetur vel eaque ut quis saepe. Magni quis odio aut ut deleniti. Repudiandae placeat amet dolorem eaque rerum. Illum molestiae est tenetur quis architecto voluptatem ab. Saepe quidem nisi voluptatibus ut quis architecto non. Provident dolorem similique dignissimos quas. Quos voluptatem laborum autem omnis saepe.