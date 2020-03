Lintorf. Der Einsatz der Übungsleiter hat sich gelohnt: Mehr als 1000 Mitglieder verzeichnet der VfL Lintorf in seinen Reihen. „Es liegt an euch, unseren Übungsleitern, dass der Sport so gut funktioniert und wir dieses Jahr die 1000er-Marke geknackt haben“, lobte die Vorsitzende Sabine Nieragden-Henschen ihre Aktiven auf der Jahreshauptversammlung.

