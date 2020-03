Minden. Die ersten 60 in Ostwestfalen-Lippe ausgebildeten Medizinerinnen und Mediziner legten dieser Tage den hippokratischen Eid ab und haben ihre Arbeit aufgenommen. Ein Viertel davon hat sich für eine medizinische Arbeit in der Region entschieden.

