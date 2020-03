Chili und Ingwer gehören zur ayurvedischen Ernährung. Foto: Colourbox.de

Bad Essen. Was ist und was kann Ayurveda eigentlich? Auf diese und andere Fragen wird Conny Holtmann im Vortrag am Freitag, 13. März, um 19 Uhr im Blütengenuss in Bad Essen Antworten und Einblicke geben.