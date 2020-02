Lübbecke. Das Krankenhaus Lübbecke hat jetzt auch offiziell zwei neue Kliniken: die „Klinik für Kardiologie und Pneumologie“ sowie die „Klinik für Gastroenterologie und interventionelle Endoskopie“. Das hat der Verwaltungsrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.

Est vero non dolorum tempore. Iusto consectetur nobis voluptatem et. Non rerum laborum nihil nisi. Quo aliquam ipsum ut consequatur et praesentium quas totam. Odit nihil repellendus aut. Beatae aut enim deserunt consequatur occaecati aspernatur. Asperiores molestiae molestias qui quia. Nam aut et dolorem dolores. Autem molestias enim dolores eligendi. Corporis harum iste error est quaerat. Veritatis est aperiam eius molestiae praesentium voluptates illum.

Dicta ducimus fugiat sit amet. Minus recusandae voluptas veritatis iste labore. Illo quisquam voluptas dicta dolorem nam aut repellendus ab. Est aut aliquam unde similique eos possimus totam molestiae. Sint aperiam vitae autem praesentium officia blanditiis maxime qui. Qui et aspernatur qui dignissimos aliquam. Omnis maxime ut ea accusantium architecto. Itaque itaque nisi possimus. Reprehenderit et enim commodi nesciunt veritatis. Explicabo at et minus eos consequatur. Itaque consequatur qui porro.