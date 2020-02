Pr. Oldendorf. Zu einer Lesung aus seinem aktuellen Buch „Gangsterblues“ kommt Joe Bausch am Sonntag, 1. März 2020, um 18 Uhr auf Einladung des Vereins Kommunikation und Kultur Pr. Oldendorf (KuK) in die Aula der Sekundarschule Pr. Oldendorf.

