Bad Essen. Die Gemeinde Bad Essen bietet eine Bürgerfahrt in die Partnerstadt Walcz nach Polen an. Es sind noch Plätze frei.

Die Bürgerfahrt findet vom 17. bis 20. April 2020 statt. Auch in diesem Jahr bietet die Gemeinde einmal mehr eine Möglichkeit an, die polnische Partnerstadt Wałcz, das frühere Deutsch Krone in Pommern, kennenzulernen. Wałcz und Umgebung werden erkundet.

Die Reise beinhaltet drei Übernachtungen im Hotel Biały Domek, die Busfahrten sowie Dolmetscherbetreuung und Reiseleitung für Ausflüge in die Umgebung.

Bis zum 13. März

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Bei Interesse melden sie sich bitte formlos bis zum 13.März für die Bürgerfahrt bei Gottlieb Reisen an. Die Reisekosten für Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Bad Essen betragen 299 Euro pro Person im Doppelzimmer. Der Einzelzimmerzuschlag beträgt 42 Euro.

Weitere Informationen und Anmeldung unter 05472 7440 sowie Mail an info@gottlieb-reisen.de.