Kein Durchkommen: Der TuS Bad Essen und Rico Klimpel – hier gegen Quakenbrück am Ball – unterlagen im letzten Spiel der 2. Regionalliga beim Bürgerfelder TB. Archivfoto: Stefan Gelhot up-down up-down Noch Einsätze im Pokal Bad Essens Basketballer verlieren zum Saisonabschluss in Bürgerfelde Von Lars Herrmann | 27.03.2023, 16:40 Uhr

Der Jubel war groß in Bürgerfelde, aber es waren nicht die Basketballer des TuS Bad Essen, die sich vor Freude in den Armen lagen. Die Raptors konnten bei der 62:78-Niederlage nicht an die guten Leistungen der Spiele zuvor anknüpfen. Somit endete die Saison in der 2. Regionalliga mit der 18. Niederlage im 22. Spiel.