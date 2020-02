Fast wie ein Familientreffen: die Gäste aus Deutschland im Haus des anglikanischen Pastors Stephen Lilicrap. Foto: Kirchenkreis

Lintorf. Die Lobpreisband Ray of Hope ist vom Konficamp des Kirchenkreises Bramsche nicht mehr wegzudenken. Die aus der Kirchengemeinde Lintorf stammende Band hat in der Evangelischen Jugend schon einen hohen Bekanntheitsgrad erreicht. Nun kennen auch die sieben Gemeinden des anglikanischen Kirchspiels Doddington die junge Band. Sie besuchte den ehemaligen Superintendentn Hans Hentschel, der jetzt in England wohnt.