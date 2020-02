Der Angeklagte erschien nicht - er sitzt nämlich in der VA Celle ein. Jetzt muss eine neuer Verhandlungstermin anberaumt werden. Foto: Peter Steffen/dpa

Bad Essen. Wenn das Amtsgericht Osnabrück ein so genanntes Überstellungsersuchen an ein Gefängnis stellt, kann es normalerweise davon ausgehen, dass der Gefangene pünktlich zu Prozess im Gerichtssaal sitzt. Und wenn das nicht klappt, ist es besonders peinlich, wenn die JVA nicht zu erreichen ist, so wie am Montag geschehen. Verhandelt werden sollte eigentlich der Fall eines Mannes, der in Bad Essen eine Probefahrt begann – den Wagen dann aber nie zurückbrachte.