Gute Stimmung im Wohnzimmer. Jubilar Heinz Janköster (vorne) mit Pastor Karsten Vehrs (links) und weiteren Gratulanten. Foto: Rainer Westendorf

Lintorf. Seinen 90. Geburtstag feierte am Freitag Heinz Janköster aus Bad Essen-Lintorf. Der Jubilar wurde am 14. Februar 1930 in der Ortschaft geboren und ist bis heute aktiv in Vereinen und Dorfgemeinschaft. Eben ein echtes "Lintorfer Urgestein".