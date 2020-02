"Einfach nur singen" am Rosenmontag in Bad Essen CC-Editor öffnen

Das Team, das die vierte Auflage von „Einfach nur Singen!“ vorbereitet hat: Anke Dunkhorst-Rentner (von links), Karin Bührmann, Hartwig Ventker und Christina Nagel-Fischer. Archivfoto: Christa Bechtel

Bad Essen. Am Rosenmontag, 24. Februar, heißt es wieder "Einfach nur Singen" in Bührmanns Diele an der Nikolaistraße 6/8 in Bad Essen. Bei der vierten Auflage der Veranstaltungsreihe stehen alte und neue Popsongs sowie - passend zum Termin - Karnevalsschlager auf dem Programm.