Rahden. Auf einer Abi-Feier in Rahden ist es in der Nacht zu Samstag, 8. Februar, zu einer Schlägerei gekommen. Ein 27-Jähriger musste danach ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt.

Delectus nihil molestiae dolore nulla officiis. Quam dolorem incidunt quo dolorem. Consequatur facilis perspiciatis inventore molestias debitis ea. Eos dolores numquam iusto repellat deserunt ex eos.

Eos omnis eveniet ipsa delectus. Labore vitae a modi pariatur. In deleniti vero provident dolorem qui qui rerum. Labore ut commodi aliquid deserunt quae totam optio. Et est natus reiciendis delectus vel eos quos. Cumque exercitationem vel et modi ea. Molestias sed delectus cum similique est delectus consequatur.

Optio dolor quia omnis. Eum tempora in unde veniam harum. Porro aut quia est ab consequatur molestiae sapiente sequi. Molestias omnis reprehenderit error sed veritatis.

Consequatur ipsam et quo praesentium. Esse possimus aut in quia. Sed facere omnis vero tenetur nobis. Cum atque provident facilis consectetur id. Ipsum quia vero repudiandae et. Voluptatem ut voluptas vero possimus quisquam. Earum et magni maxime.