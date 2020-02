Altkreis Wittlage. Wer in der Kinder- und Jugendarbeit tätig sein möchte, sollte alles auf eine Karte setzen: die Jugendgruppenleiter-Card, kurz Juleica. Vom 29. März bis 3. April bietet die kommunale Jugendarbeit im Wittlager Land wieder einen Lehrgang zum Erwerb dieser Karte an.

Mitmachen können Jugendliche ab dem 15. Lebensjahr, ausgehändigt wird sie dann aber erst mit dem Erreichen des 16. Lebensjahrs. Thematisiert werden viele Bereiche, etwa Mädchen- und Jungenarbeit in der Jugendarbeit, Gesetze zum Jugendschutz, Erlebnispädagogik oder Medienarbeit wie Plakate gestalten. Der Erwerb erfolgt durch die Teilnahme an diesem Blockseminar in den Osterferien. Im Haus Sonnenwinkel auf dem Essenerberg wird gemeinsam gegessen, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind in Gruppenzimmern untergebracht und verbringen die Freizeit am Abend miteinander. Am Vormittag sowie am Nachmittag werden die Inhalte vermittelt.

Eine Gruppe leiten

Die Juleica berechtigt Jugendliche dazu, eine Gruppe zu leiten. Sie ist daher besonders geeignet für diejenigen, die sich in der Kinder- und Jugendarbeit engagieren möchten. Wer so eine Karte hat, zeigt, dass sie oder er Verantwortung übernehmen möchte. Außerdem ist dieses Blockseminar für Schülerinnen und Schüler interessant, die sich eine Zukunft im Berufsfeld „Soziale Arbeit“ vorstellen können.

Anmeldungen

Die Teilnahme kostet 75 Euro und ist an allen sechs Tagen Pflicht. Die Anmeldung kann bei den Jugendpflegerinnen der Gemeinden Bad Essen, Bohmte und Ostercappeln erfolgen. In den Jugendtreffs liegen auch entsprechende Flyer mit Anmeldeabschnitt aus.

Weitere Infos können auch per Mail erfragt werden: saskiakreyenhagen@kinderhaus-wittlagerland.de (Bad Essen), jananega@kinderhaus-wittlagerland.de (Bohmte) oder an staufer@ostercappeln.de.